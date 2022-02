Ritorna la Placentia Half Marathon. “Dopo 2 anni di attesa non vediamo l’ora”

Manca sempre meno al grande ritorno della Placentia Half Marathon. Un evento che accumuna il piacere dello sport e valori del calibro della solidarietà. Il desiderio di ritornare a correre tra le vie della città è tanto grande quanto l’entusiasmo che contraddistingue Alessandro Confalonieri, uno degli organizzatori che quest’anno raggiunge l’importante traguardo della venticinquesima edizione. “Dopo il blocco causato dalla pandemia non vediamo l’ora di tornare” le sue parole. Domenica 8 maggio è la data da cerchiare in rosso sul calendario.

“Domenica 8 maggio tutta la città finalmente tornerà a correre insieme alla Placentia half marathon” annuncia Confalonieri senza nascondere le preoccupazioni legate alla situazione pandemica che pare ancora incerta: “noi stiamo progettando l’evento nel rispetto delle disposizioni della federazione, con la speranza che certe norme si possano allentare da qui alla fine di marzo”.

Nel pomeriggio di sabato, gli organizzatori hanno allestito un banchetto all’interno della Decathlon di Piacenza dove si sono resi disponibili ad offrire informazioni riguardanti la venticinquesima edizione della tanto attesa competizione ma non solo: il banchetto di oggi è stato funzionale per decine di appassionati che hanno potuto iscriversi dandosi ufficialmente l’obiettivo di correre la mezza maratona.

“E’ una fila continua e sono tante le perone che sono passate a chiedere informazioni – ha spiegato Confalonieri – siamo molto contenti perchè iscrivendosi questi ragazzi si sono fissati un obiettivo che è quello di arrivare in Piazza Cavalli, per farlo dovranno correre ed allenarsi e questa è una cosa molto positiva”. Durante il pomeriggio, gli organizzatori hanno svelato anche la maglietta ufficiale dell’evento sportivo: colore avorio con i nuovi loghi posizionati sopra il cuore, che verrà consegnata a tutti gli iscritti.

Per iscriversi e per ricevere ulteriori informazioni è sempre possibile farlo accedendo al sito della Placentia half marathon. Gli organizzatori rendono noto, inoltre, che ci sarà un altro evento in presenza, sempre al Decathlon, anche il pomeriggio di sabato 12 marzo.