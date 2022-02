Costi di produzione alle stelle. Colidiretti: “Serve intesa sul prezzo del pomodoro”

“Necessario trovare un’intesa e sottoscrivere l’accordo quadro per il prezzo del pomodoro per programmare una stagione in cui pesa il fortissimo aumento dei costi di produzione” le parole di Roberto Gallizioli, direttore di Coldiretti Piacenza che trona a ribadire l’urgenza di porre in atto interventi per tutelare produzioni e attività.

“La coltura del pomodoro – spiega Gallizioli – è molto importante nella provincia di Piacenza, prima per ettari coltivati nel Nord Italia . Il nostro prodotto è di altissima qualità e va valorizzato innanzitutto attraverso un accordo sul prezzo che tenga conto dei fortissimi aumenti dei costi di produzione e che consenta alle aziende agricole una corretta pianificazione e maggiori certezze nella scelta del riparto colturale aziendale”.

Per il direttore di Coldiretti “stiamo attraversando un periodo economico e sociale che non ha precedenti, con un aumento senza eguali dei costi di produzione per le imprese agricole costrette ad affrontare rincari vertiginosi per tutte le operazioni e preoccupa anche la gestione delle risorse idriche per il perdurare del clima siccitoso”. In seguito al rincaro dei costi energetici, le ultime analisi di Coldiretti sui dati Istat hanno messo in luce come si paghi più la bottiglia che il pomodoro in essa contenuto.

“Se i prezzi per le famiglie corrono, i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori – evidenzia Gallizioli – non riescono neanche a coprire i costi di produzione. E’ fondamentale però intervenire tutelando le nostre produzioni ridistribuendo in modo equo il valore lungo tutta la filiera. Per questo ribadiamo l’importanza della programmazione e della sottoscrizione dell’accordo sul prezzo del pomodoro, per valorizzare anche l’anello dei produttori”.