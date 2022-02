Incidente tra due veicoli a San Nicolò, conducente si allontana. Ferito un 80enne

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di giovedì 24 febbraio lungo la via Emilia Pavese, tra San Nicolò e Rottofreno. All’altezza del bivio per Cattagnina, per cause ancora da accertare, una Fiat Panda e un furgone si sono scontrati frontalmente: ad avere la peggio il conducente dell’auto, un 80enne rimasto leggermente ferito. L’uomo alla guida del furgone si è invece allontanato prima dell’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

L’anziano ferito è stato medicato dai sanitari della Croce Rossa di Piacenza del 118. Dopo le prime cure è finito al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale dell’unione bassa Val Trebbia Val Luretta. Sono in corso le indagini per risalire all’identità del conducente del furgone.