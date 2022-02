Echi dal Medioevo. L’antico villaggio che finì inghiottito dal Po: Pieve di Parpanese

Una pergamena recentemente trascritta e studiata ci svela il mistero dell’improvvisa scomparsa di una importante chiesa e del villaggio che la circondava, Pieve di Parpanese, che nel XII secolo era un centro di rilievo strategico conteso con ripetute battaglie da Piacenza e Pavia. L’ultimo documento che lo menziona è del 1203. Poi su di esso cala il silenzio, ma a prendere il suo posto, pochi anni dopo spunterà nelle vicinanze un’altra pieve più piccola, detta Plebeta, oggi Pievetta. A spiegarci quale evento traumatico ha portato alla sparizione di questo centro è ora un atto giudiziario risalente all’anno 1227 che riporta le deposizioni di alcuni uomini della zona chiamati a deporre nel corso di una controversia. – Podcast di Giacomo Nicelli. Editing e sound design Matteo Capra.

FOTO: Parpanese e Pievetta nella mappa del Po di Paolo Bolzoni del 1588: Archivio di Stato di Parma, Raccolta di mappe e disegni, vol. 31, n. 3 Bolzoni

