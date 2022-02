Per le famiglie numerose bollette ancora più salate: “Gas raddoppiato in un anno”

“Più si consuma più si spende”. A casa Dionedi gli effetti dei rincari record sulle bollette si riassumono così. “Più consumiamo, maggiore è il costo del singolo metrocubo di gas o del singolo chilowattora” spiega Carlo Dionedi che istituzionalmente è il coordinatore nazionale delle famiglie numerose, ma nella vita di tutti i giorni è anche marito di Lorena e soprattutto padre di ben otto figli. “Ma quattro sono fuori casa – avverte – per cui ne abbiamo quattro che vivono con noi, ormai abbastanza grandi: la più piccola ha quindici anni”.

È lui a raccontarci cosa significa avere una famiglia numerosa nella seconda città più “cara” d’Italia: la classifica, stilata dall’Unione nazionale consumatori e diffusa dall’Istat, vede al primo posto Bolzano e al secondo proprio Piacenza, dove i prezzi sono saliti in picchiata di 6,6 punti in percentuale. Nel concreto significa che per una famiglia composta da quattro persone l’aumento del costo della vita è di ben 2.467 euro: l’equivalente di due stipendi medio-bassi che tuttavia sono percepiti dalla stragrande maggioranza delle persone.