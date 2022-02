All’Albesani i disturbi cognitivi degli anziani si curano anche con le bambole

La dolltherapy, cioè la terapia con le bambole, arriva anche in Albesani.

Nella casa protetta di Castel San Giovanni di recente è stato introdotto l’uso di bambole per curare i disturbi del comportamento e il deterioramento cognitivo di 5 anziane ospiti.

Potrebbe sembrare un’attività ludica, quasi un gioco. Invece è una sperimentazione scientifica, i cui primi risultati hanno sorpreso gli stessi operatori.

Ad ognuna delle anziane viene affidata una bambola che riproduce le fattezze di un bambino. I tessuti utilizzati, la conformazione, l’espressione degli occhi sono studiati per avvicinarsi quanto più possibile al vero e ad ogni ospite viene affidata sempre la stessa bambola. “Sin dalle prime volte – dicono le responsabili del progetto – si è creata un’empatia quasi istantanea tra l’anziana e la bambola. Un’empatia fatta di sguardi, carezze che ricordano il rapporto che si instaura tra una madre e il proprio bambino”.

Il passo successivo, che è quello a cui mira il progetto, è la scomparsa di quei disturbi del comportamento di cui le anziane ospiti sono affette e per curare i quali si dovrebbe fare altrimenti ricorso a farmaci. La sperimentazione durerà un anno e si avvale anche della supervisione di uno psicologo e psicoterapeuta.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà