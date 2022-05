Castello, riqualificazione dell’Albesani: nuovo ingresso e camere più larghe

La casa residenza per anziani Albesani di Castel San Giovanni verrà sottoposta ad un corposo intervento di riqualifica. Il progetto, redatto dall’ingegner Paolo Milani e dall’architetto Federico Belardo, interessa tutto il corpo centrale e anche la zona più antica, quella del chiostro. Il grosso dei lavori riguarderà l’adeguamento delle camere che saranno tutte quante ristrutturate, per un totale di 52 posti letto. In una parola gli spazi verranno ampliati per garantire un maggiore distanziamento. I locali che attualmente si affacciano sul chiostro ospiteranno invece zone di socializzazione e anche la zona pranzo. L’altro elemento importante sarà la riqualifica dell’ingresso. Quello attuale, lungo corso Matteotti, resterà a disposizione del solo personale di servizio alla struttura. Tutti i visitatori passeranno invece da un nuovo ingresso coperto che verrà ricavato lungo via Bottarone. Lo spostamento dell’ingresso avrà una conseguenza non di poco conto. I parenti non attraverseranno più, come avviene oggi, reparti diversi da quelli dove si trovano i loro cari. Si eviteranno cioè commistioni.

