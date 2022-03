Aiuti all’Ucraina, Barbieri alla Regione: “Inviare materiali e medicinali dell’Ausl”

“Mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione un’impellente necessità segnalatami dalla comunità ucraina di Piacenza”. Inizia così la lettera che il sindaco Patrizia Barbieri ha inviato all’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini, all’assessore regionale alla protezione civile Irene Priolo, al direttore alla salute in Emilia-Romagna Luca Baldino e al direttore generale dell’Ausl di Piacenza Giuliana Bensa per proporre la verifica della possibilità che tutte le Asl regionali possano mettere a disposizione “per l’immediato invio ai territori di guerra, il materiale medico di stoccaggio” che per le stesse aziende sanitarie potrebbe costituire giacenza, e che risulterebbe aiuto “indispensabile per chi si trova al fronte (ad esempio: bende antiemorragiche, disinfettanti, cerotti per la sutura, antidolorifici, ecc.)”.

In questo modo, come sottolinea il sindaco Barbieri, questo materiale costituirebbe un immediato e fondamentale supporto per la popolazione impegnata sul fronte bellico.