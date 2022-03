“Se vuoi la pace”: il disegno degli alunni della scuola dell’infanzia di Bettola

Tante piccole mani di tutti i colori circondando una scritta che arriva dritta al cuore, (tratta dalla filastrocca di Gianni Rodari) “Ci sono cose da non fare mai, né di giorno, né di notte, né per mare; né per terra: per esempio la guerra”. Sono quelle dei piccoli studenti della scuola dell’Infanzia di Bettola, che in questi giorni bui si schierano contro il conflitto in Ucraina, ma più in generale contro ogni guerra. Il disegno, appeso al cancello fuori dalla scuola, ritrae bandiere multicolori e invita gli uomini a trattare tutti come fratelli.

