Sarmato: una pianta davanti alla scuola per ricordare la maestra che non c’è più

Una pianta in ricordo della maestra che, purtroppo, non c’è più. Il simbolo della memoria per la maestra Maria Antonietta D’Agostino – scomparsa nel 2020 con il marito Antonio Sarracino in un incidente stradale – è una pianta di lagerstroemia che è stata posizionata proprio all’ingresso delle scuole elementari dove insegnava.

Al momento della posa della pianta è intervenuto anche il sindaco di Sarmato Claudia Ferrari accompagnata da parenti e amici della coppia tragicamente scomparsa. Con loro anche gli ex alunni della maestra. Diversi i momenti di commozione durante la giornata. “Antonietta era una persona molto allegra – uno dei tanti ricordi -. La sua voce poteva sembrare austera ma era piena di sentimento. Ha lasciato un segno indelebile e noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerla”.

L’ARTICOLO SU LIBERTA’