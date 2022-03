Rissa alla stazione di Castel San Giovanni, i residenti: “La zona non è più sicura”

“Questa zona non è più sicura”. I residenti del viale della stazione chiedono maggiori controlli lungo il viale e attorno alla stazione, dove mercoledì sera è avvenuto il grave fatto di sangue che ha coinvolto un gruppo di ragazzi. “C’era pieno di sangue e un ragazzo era steso a terra” testimonia Andrea Sgorbati che da 15 anni gestisce il bar del viale. “In quindici anni non ho mai visto niente del genere – evidenzia –, inizio ad avere la percezione che questa zona non sia più sicura. Da gennaio – aggiunge – è la terza volta che assisto a episodi violenti. I precedenti non sono stati così cruenti, ma il problema esiste”.

La stessa percezione di insicurezza la avvertono anche altri residenti della zona. “Abito qui da trent’anni – dice una donna – e se prima la sera portavo fuori il cane alle dieci, adesso dopo le otto non esco più”. C’è chi non si fida a lasciare la macchina lungo il viale e chi dice che bande di ragazzi entrano di notte nel vicino ex Consorzio Agrario. Intanto il sindaco Lucia Fontana annuncia di “porre la questione all’attenzione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. In quella sede – dice – vorrei fosse quantomeno segnalata la necessità di una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul nostro territorio, in zona della stazione e in altre zone a maggior rischi degrado, a scopo almeno deterrente perché certi episodi non si verifichino più”.