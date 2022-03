Disturbi alimentari, la specialista: “Anoressia in aumento del 30% nel 2021”

Si intitola “Non nasconderti, parliamone”, ed è la campagna di aiuto alle persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare, promossa dall’Azienda Sanitaria di Piacenza, in sinergia con l’associazione Puntoeacapo, in occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla dedicata proprio ad anoressia, bulimia, binge eating e altre nuove forme.

L’obiettivo è quello di promuovere una conoscenza sempre più diffusa sul problema e far conoscere alla comunità il modello organizzativo proposto sul territorio: quello del percorso diagnostico terapeutico assistenziale dedicato, in una logica di rete tra servizi e con la persona al centro della cura.

Per la presa in carico dei casi di Dca, infatti, è impegnata un’équipe interdisciplinare e multiprofessionale. La cura è duplice: si lavora sia sulla componente fisica sia su quella psichica del disturbo, attraverso trattamenti ambulatoriali, riabilitazione psico-nutrizionale in day hospital o in residenza e ricoveri ospedalieri in caso di emergenze metaboliche.

I DATI PIACENTINI – Nel Piacentino, al 31 dicembre 2021, le persone in carico all’ambulatorio Dca erano 193, delle quali due terzi adulti e il resto minori. La prevalenza riguarda la sfera femminile, con un rapporto di nove a 1 con gli uomini.

Un dato complessivo che risente delle 2020, sia per le conseguenze psicologiche del lockdown e di picco pandemico, sia per le difficoltà del periodo a recarsi al reparto.

“L’aumento dei casi di anoressia è stato del 30%” ha spiegato Jessica Rolla, specialista in Scienza dell’alimentazione presso il reparto di Disturbi del comportamento alimentare dell’Ausl di Piacenza.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Venerdì 18 marzo, la Neuropsichiatria psicologia infanzia e adolescenza (NPIA) sarà disponibile all’accesso del pubblico dalle ore 9 alle 13. La sede è quella di piazzale Milano 6, primo piano. Sarà proiettato in continuo anche un filmato già realizzato nella semiresidenza gestita dal servizio e un video con le testimonianze di alcune ragazze.

Sabato 19 marzo, in Sala Colonne (nucleo antico dell’ospedale di Piacenza, edificio 6 A) è in programma un evento informativo promosso dall’associazione Puntoeacapo insieme all’Azienda Usl di Piacenza. L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui Disturbi del comportamento alimentare: la mattina di approfondimento è rivolta ai professionisti sanitari, ai familiari, ai volontari, agli insegnanti e agli educatori, nonché ovviamente a tutti i cittadini interessati, per presentare i servizi attivi sul nostro territorio e anche per riflettere insieme sull’impatto che la pandemia e i social hanno sui DCA.