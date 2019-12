Riuso e solidarietà, donazione di libri al reparto di Pediatria

Donazione di libri al reparto di Pediatria dell’ospedale di Piacenza, da parte del gruppo Mamme del riuso di Piacenza e provincia che a Piacenza conta circa 1300 membri ed è attivo su Facebook per dare una seconda vita a prodotti per la prima infanzia, giochi e abbigliamento. Dalle casa famiglia alla Croce rossa, le donazioni del gruppo sono varie.Oggi la destinazione è stata l’equipe che in Pediatria si occupa di Disturbi del comportamento alimentare (Dca), alla quale sono andati libri scelti direttamente dai giovani pazienti e che sono sottoposti a lunghi ricoveri.

Il reparto opera da vent’anni in questa disciplina ed è punto di riferimento per l’area vasta Emilia Nord per il trattamento di anoressia, bulimia e altri Dca in età evolutiva

Varie centinaia i pazienti all’anno seguiti in ambulatorio, dei quali fortunatamente solo il 10% richiede un ricovero. “Il recupero dopo uno stato acuto del disturbo è nella totalità dei casi – spiega il primario -, mentre la guarigione completa dalla malattia può essere raggiunta in uno spazio temporale anche di cinque anni”.