Family Day: “No al corso di educazione sessuale del Colombini tenuto da Arcigay”

Sta facendo discutere in queste ore la decisione, presa dal Liceo Colombini di Piacenza, di dedicare alcune ore di lezione ad un corso di educazione sessuale. Sulla questione è intervenuta l’associazione Family Day.

“Il corso – si legge in una nota – ha comportato la perdita di ben 11 ore di lezioni curricolari, nel corso di un anno scolastico in cui, causa Covid, vi sono state difficoltà e rallentamenti. Arcigay Piacenza Lambda è un’associazione con una precisa visione di parte, che si schiera politicamente. Non si vuole qui discutere della visione dell’uomo e della sessualità che ha la singola persona o la singola associazione, che ovviamente ha pieno diritto ad esprimere le proprie convinzioni, si vuole però richiamare

con forza i servizi pubblici e in questo caso la scuola a rispettare le disposizioni della pubblica amministrazione, oltre alla sensibilità di tutti i cittadini. Un gruppo di genitori del Colombini ha perciò detto di no al corso di educazione sessuale tenuto da Arcigay

Piacenza Lambda, e dopo aver cercato un dialogo con il preside ha preso carta e penna per scrivere al direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale chiedendo un concreto ed immediato intervento, affinché da un lato siano ripristinate le regole della vita scolastica e del pluralismo tramite il coinvolgimento previo delle famiglie, e dall’altro si metta un netto argine alle derive ideologiche”.