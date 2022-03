Salva bimbo che rischia di soffocare: “Seguite i corsi”. Boom di iscritti a San Nicolò

Sta meglio il bimbo che due settimane fa, in un’abitazione di via Beati, a Piacenza, ha rischiato di perdere la vita per un bolo di cibo rimasto incastrato in gola che gli impediva di respirare. E’ stato salvato grazie al tempestivo intervento di una veterinaria, Alessandra Conca, che, attirata dalle urla della mamma del piccolo, si è precipitata in cortile e ha iniziato le prime manovre di disostruzione, in attesa dei soccorsi. “Ho fatto il possibile, ma invito tutti a seguire corsi specifici per prevenire queste situazione o per riuscire ad affrontarle nel caso si presentassero”.

E proprio gli ultimi due corsi di manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica promosse da ReLife 2020 che si sono tenute a San Nicolò, nei giorni scorsi, hanno fatto registrare un boom di iscritti. Sono state formate oltre 130 persone. E la formazione salvavita è approdata anche in Vaticano dove il 21 dicembre scorso sono stati formati 35 preti missionari a cui è stato donato anche un defibrillatore- come ha spiegato la presidente Cristina Bolzoni a Telelibertà.

