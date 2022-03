Attivato un servizio di pronto soccorso psicologico per gli ucraini arrivati in regione

In Emilia-Romagna dallo scorso fine settimana è stato attivato un servizio di pronto soccorso psicologico per gli ucraini arrivati nella nostra regione in seguito al conflitto che sta devastando il loro paese.

L’iniziativa denominata “Psicologi per i popoli Emilia-Romagna” è patrocinata dall’Ordine degli psicologi della nostra regione. Si tratta di un servizio gratuito e viene svolto telefonicamente da psicologi e psicologhe dell’emergenza. Per chi ne avesse bisogno, è possibile prenotarsi al numero 351 78 371 36.

Per questa iniziativa umanitaria, a Piacenza la referente è la dottoressa Lucia Muselli: “Si tratta di un numero telefonico che ha come scopo quello di mettere a disposizione dei profughi che arrivano nella nostra regine un supporto psicologico rivolto a chi sta vivendo o ha appena vissuto situazioni traumatiche ed emergenziali”.