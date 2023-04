Al Marconi convegno sulla Russia di Putin. “Regime che mina le libertà fondamentali”

“Proteggi le mie parole”. Nella Russia di Putin la libertà d’espressione non solo non viene tutelata, ma viene continuatamente attaccata e aggredita. Una situazione grave e inasprita in seguito allo scoppio del conflitto in terra ucraina. “Più alziamo la voce e più possiamo aiutare i tanti che in questi mesi sono stati condannati e arrestati per difendere valori e diritti fondamentali” le parole di Giulia De Florio, docente e ricercatrice dell’Università di Parma che insieme allo storico russo Sergej Bondarenko ha recuperato e tradotto le testimonianze di giornalisti e docenti censurate dal regime di Putin.

Un’importante opera di raccolta delle ultime parole di chi è stato imputato per reati di opinione. Un’occasione per tutti di leggerle, capirle e tenere alta l’attenzione. “Bisogna parlare il più possibile di quello che succede – sottolinea De Florio a margine dell’incontro con gli studenti dell’Isii Marconi -, bisogna supportare in tutti i modi gli ucraini e tendere una mano anche a tutte quelle voci contrarie di dissenso e di opposizione che si sentono dall’interno e dall’esterno del Paese russo”.