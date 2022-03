Sabato a palazzo Gotico convegno per celebrare il trentennale del sistema 118

Trent’anni a servizio della gente, a servizio del territorio. E’ un compleanno importante quello che verrà celebrato in piazza Cavalli per tutta la mattinata di sabato 26 marzo. Un evento che parla di tutti noi, ma in particolare è utile ringraziare ancora una volta gli operatori all’interno del sistema 118 che quotidianamente operano a servizio di chi ha bisogno d’aiuto.

Il 118 compie trent’anni e – dalle 9.00 di sabato – sono tanti gli appuntamenti e le iniziative per festeggiare tutto questo tempo a servizio della comunità. L’evento è realizzato grazie alla collaborazione tra il comune di Piacenza, Anpas, Croce Rossa Italiana, Misericordia e l’Azienda sanitaria locale.

Tanti gli interventi previsti durante la mattinata. Nel salone di palazzo Gotico Giuliana Bensa, direttore generale Azienda Usl Piacenza, Lucia Fontana, presidente Conferenza territoriale sociosanitaria, Andrea Magnacavallo, direttore sanitario Azienda Usl Piacenza, Mauro Gandolfini, presidente Ordine provinciale Medici e Odontoiatri Piacenza e Fabio Mozzarelli, vice presidente Ordine Professioni infermieristiche Piacenza racconteranno le attività che contraddistinguono l’operato del grande e sinergico sistema del 118. Con loro saranno presenti il prefetto di Piacenza Daniela Lupo e il primo cittadino Patrizia Barbieri.

In seguito si tratterà dell’esperienza pilota dell’Emilia-Romagna che ha portato all’adozione del numero unico per le emergenze sanitarie, appunto il 118. Interverranno il direttore del dipartimento Emergenza urgenza dell’Ausl Piacenza Maurizio Arvedi, Miriam Ducci, presidente di Anpas Emilia-Romagna, Giuseppe Schirripa, direttore sanitario Croce Rossa Italiana Emilia-Romagna e Antonio Pastori, responsabile regionale 118 Emilia-Romagna.

Infine verranno evidenziate le peculiarità del sistema di emergenza territoriale a Piacenza e le prospettive di sviluppo insieme a Enrica Rossi, direttore Emergenza territoriale 118 Azienda Usl Piacenza, Rino Buratti, governatore Confraternita Misericordia Piacenza, Alessandro Guidotti, presidente Comitato Croce Rossa Piacenza, Paolo Rebecchi, coordinatore Anpas Piacenza, Daniela Aschieri, presidente Progetto Vita e direttore Cardiologia ospedale Piacenza e Stefano Nani, dirigente Emergenza territoriale 118 Ausl Piacenza. Con loro decine di volontari che ogni giorno dedicano il proprio tempo libero per offrire un servizio fondamentale all’intero territorio.

Buon compleanno 118! In questi trent’anni il sistema si è dimostrato un pilastro fondamentale del Sistema sanitario nazionale e ha saputo far fronte a ogni emergenza e calamità, compresa la pandemia da Covid.

PROGRAMMA DEL TRENTENNALE