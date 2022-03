Le varie declinazioni della bellezza per i bimbi, progetto PChild di ConfCooperative

Dai percorsi nella natura allo yoga, dai suoni e profumi della cattedrale alle fiabe lungo il sentiero. Sono i primi sei appuntamenti gratuiti per famiglie e bambini da uno a 5 anni, inseriti nel processo PChild e orientati ad esaltare la bellezza nelle sue infinite declinazioni, promossi dalle nove cooperative sociali di Piacenza e provincia che aderiscono alla rete di servizi per l’infanzia, e che gestiscono 32 strutture, come asili nido, ma anche biblioteche per i più piccoli.

Sei gli appuntamenti in programma, distribuiti fra aprile a giugno.

“Con questo primo calendario si concretizza quindi l’obiettivo del sodalizio piacentino di fornire, anche grazie a standard e garanzie condivise, un servizio rivolto ai più piccoli e alle loro famiglie, di elevato livello qualitativo ed al passo con i tempi – spiega Nicoletta Corvi direttore di Confcooperative Piacenza -. La promozione della cultura nelle età minori si basa infatti su criteri di eccellenza frutto delle più fini riflessioni pedagogiche oggi accreditate, la cui condivisione ed adozione all’interno del gruppo di cooperative contribuisce a dare maggiore qualità ai servizi offerti alla collettività”.

Proposta “Armonia”

Sabato 30 aprile: Giardino Alloggi Verani Via Trieste, Fiorenzuola.

Sabato 18 giugno: Spazio 4.0, Centro Polivalente, via Manzoni, 21, Piacenza.

Tema, Lo yoga per i più piccoli.

La durata di ciascun incontro sarà di circa 1 ora e si tratta di Yoga per bambini fino ai 6 anni, condotto da una insegnante specializzata nel metodo Balyayoga. Oggi più che mai i bambini mostrano l’esigenza di riappropriarsi dei loro spazi e del loro mondo interiore. In quest’ottica, lo yoga offre ai bimbi un efficace strumento per conoscere se stessi e avere una consapevolezza maggiore delle proprie emozioni. La particolarità dell’approccio di Balyayoga è infatti la sua componente ludica. Dal momento che i bambini comprendono il linguaggio della fantasia, si è ritenuto più opportuno avvicinarsi allo yoga con l’ausilio di attività divertenti, pensate per incuriosirli e stimolarne la creatività.

Proposta “Cultura”

Sabato 9 aprile

Tema, Ombre e luci, voci e suoni, profumi e sapori della Cattedrale di Piacenza.

Si tratta di un percorso insolito alla scoperta della nostra Cattedrale. Le ombre prodotte dal sole che entra dal rosone o dal faro che illumina l’altare maggiore, il suono dell’organo, quello delle campane e quello delle campanelle dell’offertorio, il profumo dei fiori e dell’incenso, l’odore delle candele e dei mattoni, il sapore del pane e delle ostie e poi il freddo del pavimento in marmo e il calore dei sedili in legno del coro.

Un viaggio che utilizza e stimola i cinque sensi dei bambini e degli adulti per vedere oltre il visibile. L’attività è comprensiva di accoglienza e merenda e si svolgerà nella Cattedrale e nell’aula didattica ad essa annessa.

Sabato 28 maggio.

Tema “Quante forme si nascondono tra le mura di Castell’Arquato?”

Passeggiando tra le belle vie del Borgo si andrà alla ricerca delle code di rondine nei merli della rocca, della croce nella finestra della Cattedrale, del cerchio del fonte battesimale e di altre numerose forme che impreziosiscono l’architettura di alcuni monumenti. Conclusione con un reading speciale all’aperto, durante il quale simpatici personaggi aiuteranno a rivivere una delle leggende legate alla Rocca Viscontea. L’idea è quella di accompagnare i bambini in una passeggiata tra esterno e interno della Collegiata e della Rocca Viscontea e giocare con loro a ritrovare forme geometriche che possono riconoscere avendo dato loro, all’inizio della visita, delle carte con le forme che si incontreranno.

Proposta “Natura”

Sabato 14 maggio.

Tema; Walking in fabula: percorsi tra natura e teatro. Groppallo di Farini.

Muniti di scarpe da trekking e zaini, un gruppo di 20 persone, fra bimbi ed adulti, sarò guidato lungo una passeggiata nella natura. Arrivati nel suggestivo contesto della Torre di Sant’Antonio, un’antica Torre campanaria di una chiesa ormai scomparsa di epoca medievale, si svolgerà un workshop di teatro che coinvolgerà grandi e piccini, all’insegna del gioco e della condivisione. Inventare fiabe con le tecniche del teatro significa partire per un affascinante viaggio fra realtà, immaginazione, leggende e creature fantastiche.

Domenica 12 giugno.

Tema, Fiabe lungo il sentiero del Tidone – zona Borgonovo.

Passeggiata breve e pianeggiante, adatta alle famiglie, alla scoperta del Sentiero del Tidone. Per questo è stata scelta una parte del Sentiero, ritenuta adatta per l’età dei bambini. Il breve, ma comunque bello, tratto di sentiero conduce ad una spiaggetta che si trasformerà in un teatro a cielo aperto: verranno Portare in scena fiabe animate in più lingue del mondo. Al termine delle fiabe sarà possibile fare un picnic tutti insieme e una esperta dell’associazione racconterà alle famiglie aneddoti e curiosità sul Sentiero.