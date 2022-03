Rubati oltre 100 telai a un apicoltore di Trevozzo: produzione di miele a rischio

Ladri di miele in azione nel Piacentino. Un apicoltore di Agazzano ha denunciato la sparizione, avvenuta nei giorni scorsi, di oltre 100 telaio telai dal suo apiario situato a Trevozzo. I telai contengono migliaia di api, che proprio in questa stagione iniziano a raccogliere il nettare indispensabile per la produzione di miele e per lo sviluppo della covata.

“Un furto del genere – spiegano alcuni colleghi apicoltori – rappresenta un danno pesantissimo: i ladri in questione hanno infatti trafugato materiale indispensabile per la preparazione al raccolto di miele di acacia, la più importante per noi apicoltori del Piacentino”.

Stando a quanto raccolto, i telai rubati possiedono speciali “distanziatori” (piccole placche di metallo o plastica in grado di distribuire con maggiore precisione e velocità i telai all’interno dell’arnia), che renderebbero il materiale sottratto particolarmente riconoscibile.

“Chi dovesse acquistare sciami in questo periodo – concludono i colleghi apicoltori- e dovesse riconoscere quel particolare tipo di distanziatore, è pregato di segnalarlo subito alle autorità competenti”.