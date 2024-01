Pecorara, lievita il costo dei lavori all’ex Consorzio: da 700mila a oltre un milione

Sono stati affidati alla ditta Catalano Srl di Saviano di Napoli i lavori per la riqualifica dell’ex Consorzio di Pecorara. La ditta ha un anno di tempo per realizzare un moderno centro polifunzionale. Al suo interno troveranno spazio un poliambulatorio, un dispensario farmaceutico, un punto prelievi e poi ancora un piccolo teatro, la casa delle associazioni e uno spazio per lavoratori e studenti che necessitano di connessioni veloci, in grado di accorciare le distanze con la città.

Per fare tutto questo servirà un milione e 300mila euro. I costi iniziali, 700mila euro finanziati dalla Regione (bando rigenerazione urbana) più altri 140mila euro finanziati dal Comune, sono lievitati all’attuale milione e 300mila euro a causa dell’impennata dei costi delle materie prime. Impennata che aveva costretto a rivedere in corsa il progetto e, soprattutto, a reperire il resto della somma necessaria a colmare il divario.