Borgonovo, addio alle strisce pedonali sbiadite: in arrivo 10 attraversamenti illuminati

Basta strisce pedonali sbiadite e quasi illeggibili. Nei prossimi mesi anche a Borgonovo faranno la loro comparsa dieci attraversamenti pedonali sicuri in viale Marconi, viale Risorgimento e viale Fermi, dove la commistione da auto e pedoni (unita alla scarsa visibilità delle strisce pedonali) crea situazioni al limite della sicurezza. Al posto delle zebre disegnate sull’asfalto con la sola vernice bianca, che spesso dura pochi mesi per poi iniziare subito a sbiadirsi, verrà utilizzato un materiale apposito a led, e quindi in grado di illuminarsi per rendere maggiormente visibile il passaggio dei pedoni. Due pali verticali retroilluminati segnaleranno inoltre la presenza dell’attraversamento pedonale, con anche l’aggiunta di un lampeggiante.