A 111 anni si è spenta Ida Frazzon: era la nonna più longeva della provincia

Non stava bene, ricoverata in ospedale, è deceduta ieri mattina. Se n’è andata Ida Frazzon, la donna più longeva del Piacentino e l’ottava nella classifica nazionale dei super centenari d’Italia. Lo scorso 30 gennaio aveva festeggiato i suoi 111 anni, spegnendo le candeline sulla torta e chiedendo che ne fosse distribuita una fetta a tutti i presenti: esempio, anche nelle piccole cose, di profonda generosità, sempre pronta ad anteporre il bisogno dell’altro a quello di se stessa. Non c’è più la nonna di Muradolo, colei che da adolescente si è presa cura, rimasta orfana di madre, dei suoi otto fratelli e, da donna sposata, dei sette figli del marito rimasto vedovo, Mario Visentin, con cui ha cresciuto anche i loro tre figli. Nata nel 1911 a Bellombra, frazione del comune di Adria in provincia di Rovigo, all’inizio degli anni Sessanta si era trasferita con la numerosa famiglia nella Bassa piacentina.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà