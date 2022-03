Raffica di incendi in provincia. Regione attiva fase di preallarme fino al 3 aprile

Su tutto il territorio regionale è stata attivata la fase di preallarme per il rischio di incendi boschivi. Il periodo di attivazione va dallo scorso 26 marzo fino al prossimo 3 aprile. La disposizione è stata emanata da Rita Nicolini, direttore dell’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

La dichiarazione di grave pericolosità su tutto il territorio regionale è il risultato della grave siccità che ha colpito l’intero territorio dove da mesi non si manifestano precipitazioni.

Fino a domenica 3 aprile quindi gli agenti di polizia giudiziaria sono incaricati di far rispettare il regolamento forestale regionale, in particolare l’aspetto riguardante il divieto – nei periodi di massimo rischio per incendi boschivi – di bruciare residui vegetali agricoli e forestali.