Rimorchio in fiamme nella notte sulla A21, intervengono i vigili del fuoco

Il rimorchio di un autoarticolato è andato a fuoco sulla A21, in direzione Brescia, nella tarda serata di lunedì 28 marzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, senza riuscire ad evitare che andasse completamente distrutto. Salva la motrice, sganciata in tempo dall’autista il quale non ha riportato ferite.

Durante le operazioni di spegnimento la carreggiata è rimasta chiusa al traffico.