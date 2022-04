Aiuti all’Ucraina durante le vacanze di Pasqua: famiglia piacentina cerca furgoni

Le vacanze di Pasqua le passeranno al confine con l’Ucraina a portare alimenti e medicine e a riportare in Italia donne e bambini. Laura Besana e Luigi Boledi, coi loro due figli e un’altra famiglia di amici di Milano, hanno deciso di trascorrere così le vacanze pasquali: anche per questo hanno lanciato un appello per raccogliere materiale di prima necessità da portare in Polonia al confine. Ma non solo: le due famiglie stanno cercando anche dei furgoni possibilmente con dei posti passeggero da poter riempire di materiali all’andata e di persone al ritorno.

“L’idea è nata così: siamo amici, le vacanze di Pasqua sono l’unico momento in cui non ci sono impegni scolastici e lavorativi – spiega Besana – pertanto abbiamo pensato di dare una mano per quanto possibile”.

Subito è partito un appello che in questi giorni è stato diffuso via social e WhatsApp fra amici e conoscenti: “Raccogliamo materiale di prima necessità: alimenti a lunga conservazione, farmaci di base, cortisone, betadine, garze, lacci emostatici, glucosio in soluzione iniettabile, prodotti per l’igiene – si legge nella nota inviata – l’idea è quella di portare tutto alla popolazione ucraina direttamente in loco insieme a eventuali contributi economici per poter fare una spesa specifica là. Tutto quello che riusciremo a portare verrà distribuito oltreconfine a Leopoli dai referenti dell’organizzazione “Vira” che riunisce alcune donne ucraine di Piacenza”.

Le due famiglie arriveranno a Przemysl e poi faranno tappa a Lublino, in un campo profughi gestito dalla Caritas: “A chiunque vorrà contribuire verrà chiesto un recapito per inviare la documentazione dell’avvenuta consegna di tutto quanto trasporteremo – chiarisce Besana – per info è possibile contattare su WhatsApp il numero 3470530598 o mandare una mail a [email protected]”. Besana è disponibile da lunedì a sabato per la raccolta in via Alberoni 95 (vetrina fronte strada).

Domenica inoltre ai giardini Merluzzo la cittadina sarà presente al pomeriggio dalle 14.30 per raccogliere materiale da portare in Ucraina fra qualche giorno.