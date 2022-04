Autismo, Palazzo XNL si tinge di blu, appello agli enti: “Lavoriamo in rete”

Torna a tingersi di colore la facciata di XNL. Dopo la mezzanotte, allo scoccare del 2 aprile, le finestre del palazzo di via Santa Franca si illumineranno di blu per ricordare la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico.

“Lo facciamo come gesto simbolico – spiega il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi -, a cui da sempre corrisponde l’impegno concreto dell’ente a sostegno di iniziative a favore dell’inclusione, dell’autonomia, anche abitativa, e di progetti finalizzati all’inserimento lavorativo, fondamentali per lo sviluppo e la realizzazione della persona.

Ma quest’anno XNL blu, oltre a essere un segnale di attenzione, vuole rappresentare soprattutto un appello a tutte le realtà che si occupano di autismo: lavoriamo insieme.

In questi primi mesi di attività la nostra Commissione Welfare e il nostro Consiglio di amministrazione si sono confrontati spesso sulla necessità, per il territorio, di una rete dei soggetti che sono impegnati a offrire sostegno a minori, adolescenti e adulti con autismo e alle loro famiglie.

Ci piace immaginare di poter affiancare questo percorso di rete e di promuovere una presa in carico globale della persona con autismo, che tenga conto delle molteplici dimensioni della sua vita. Il nostro auspicio è perciò che nascano progettualità più ampie e condivise, che uniscano le forze e le esperienze di ciascuno e che troverebbero da parte nostra ascolto e disponibilità a un impegno anche maggiore. Mi auguro che questo mio invito sia colto, perché sono sicuro che insieme si possa fare ancora meglio, e di più”.