Niviano, via Borgo Castello pronta a “rifarsi il look”: nuova asfaltatura in cantiere

È tempo di un nuovo “look” per via Borgo Castello a Niviano: nei giorni scorsi, la giunta comunale di Rivergaro ha dato il via libera al progetto di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della via ormai degradata. A coprire l’intervento dal punto di vista finanziario ci pensa il Ministero dell’Interno che ha concesso 25mila euro per interventi di rifacimento di strade, marciapiedi o arredo urbano.

L’intervento interesserà i tratti ovest-sud-est di via Borgo Castello, dopo un primo intervento già effettuato negli scorsi anni sulla parte nord, quella maggiormente danneggiata e pericolosa per la viabilità con un’erosione che aveva intaccato anche la massicciata sottostante. Con il nuovo intervento si andrà a completare l’anello viario con una generale asfaltatura: dopo la scarifica dell’asfalto esistente e abbassamento della quota stradale (per evitare che la posa del nuovo strato possa convogliare l’acqua piovana negli accessi delle proprietà private), sarà steso il nuovo “tappeto” con la rimessa in quota di pozzetti e chiusini e con il rifacimento della segnaletica orizzontale di stop o dare precedenza. Con l’asfaltatura si completa quindi la riqualificazione di via Borgo Castello, dove è già stata posizionata nuova illuminazione pubblica a led, a basso impatto ambientale.