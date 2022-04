Gruppo di ucraini sordomuti in fuga dalla guerra soccorso dalla polizia in autostrada

La polizia ha fornito assistenza ad un gruppo di profughi ucraini sordomuti in autostrada A/21. Si sono incrociate nell’area di servizio Nure Nord le strade di Manuel e Michele, giovani agenti, e di Vasyl, Dariia, Marika, Ludmila, Galina, Serghei e Vasyl, profughi in fuga dall’Ucraina.

I sette viaggiavano a bordo di un pullman romeno sul quale hanno portato tutto ciò che le bombe avevano risparmiato, anche tre gattini. Provenienti da Kiev e da Charkiev hanno mostrato ai poliziotti le immagini delle loro case distrutte.

In Italia hanno dei parenti o dei conoscenti che li possono ospitare ma avevano difficoltà a contattarli perché quattro di loro sono sordomuti.

I poliziotti, dopo aver offerto loro la colazione, hanno chiamato una associazione di Piacenza che si occuperà di aiutarli.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà