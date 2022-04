Moavero in Cattolica: “Soluzioni per ridurre la dipendenza dalla Russia”

La diciottesima lezione Mario Arcelli, alla memoria di un ricercatore e professore legato indelebilmente alla città di Piacenza, organizzata stamattina nell’auditorium Mazzocchi dell’Università Cattolica è stata incentrata sulle “prospettive dell’Unione Europea: i profili chiave e i nodi da sciogliere”. Tanti gli studenti presenti – sia all’interno dell’auditorium, che collegati in remoto – per ascoltare l’intervento di Enzo Moavero Milanesi, “un uomo che ha vissuto in prima persona gli sviluppi e le tematiche che hanno contraddistinto la storia recente europea”: la presentazione del professore Francesco Timpano.

“La guerra in questo momento polarizza le nostre attenzioni – ha affermato Moavero, già ministro per gli affari europei dal 2011 al 2014 e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel primo governo Conte – una tragedia così grande alla quale l’Unione europea ha dato una risposta corale e omogenea, elemento importante e non scontato perchè sappiamo che le divisioni sono frequenti”. Per Moavero “bisogna rimanere in linea su questa omogeneità per fare passi in avanti in politica di difesa, ma non solo: ci siamo resi conto anche di una serie di carenze nel processo di unificazione che questa vicenda ha fatto emergere”. Il professore Moavero ha indicato in particolare questioni come “la vulnerabilità sotto il profilo dell’energia e delle materie prime per l’agricoltura”.

L’ex ministro ha sottolineato l’importanza di trovare soluzioni alternative per limitare la dipendenza nei confronti di uno dei stati belligeranti. “Stiamo vivendo una situazione contraddittoria perchè da un lato condanniamo la guerra e emettiamo sanzioni e dall’altro continuiamo a essere clienti della Russia finanziando in questo modo il loro sforzo bellico” le sue parole.

Prima dell’inizio dell’incontro con gli studenti, Anna Maria Fellegara, preside della facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica ha ricordato la figura di Mario Arcelli, sottolineando che vedere il figlio Federico e la famiglia di Mario presenti ogni anno è oltremodo significativo della valenza di questa ricorrenza. “Abbiamo raggiunto la maggiore età – ha affermato Fellegara – diciotto anni in cui abbiamo ricordato Mario attraverso ospiti autorevoli e generazioni di studenti che hanno ascoltato lezioni e tematiche che hanno caratterizzato la nostra storia”.

La lezione ha evidenziato sfide, problemi, criticità dell’Unione europea, ma soprattutto le scelte politiche future, tra cui la transizione energetica. “Puntiamo alle premesse e alle nostre abitudini: avere consapevolezza delle conseguenze che ha il nostro stile di vita e le nostre scelte sull’assetto internazionale” il monito di Fellegara.