Ubriachi al volante, coltello e hashish in auto: i controlli dei carabinieri nel weekend

Due persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, una per porto abusivo di oggetti atti a offendere, oltre a un automobilista fermato alla guida con patente revocata e due soggetti segnalati come assuntori di droga. E’ il bilancio del servizio di controllo del territorio eseguito dai carabinieri di Piacenza nel fine settimana.

Le pattuglie hanno utilizzato l’etilometro ai posti di controllo sulle strade principali, arrivando in alcuni casi a vere e proprie perquisizioni. In particolare, due automobilisti a Fiorenzuola d’Arda e Carpaneto sono stati segnalati quali assuntori di stupefacenti. Avevano con loro alcuni grammi di hashish. Un altro giovane automobilista controllato a Castell’Arquato è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere: aveva un coltello proibito che è stato subito sequestrato. Sempre a Castell’Arquato, ai militari che lo avevano fermato a bordo della propria autovettura, uno straniero ha esibito una patente di guida che risultava revocata. L’uomo è stato denunciato e l’autovettura sottoposta a sequestro.

Sabato notte, invece, a Pontenure i militari hanno fermato un giovane straniero che era alla guida di un’auto che procedeva a “zig zag”: lo hanno sottoposto ad alcoltest e, dopo essere risultato positivo, lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Sempre sabato notte, in via Emila Pavese un donna è stata fermata in evidente stato di alterazione da abuso di bevande alcoliche: ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest ed è stata quindi accompagnata in caserma e denunciata. L’auto con cui viaggiava è stata sottoposta a sequestro amministrativo.