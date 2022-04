Niviano, cede il terreno e si apre una buca profonda sulla Statale 45

Cede il terreno e si apre una piccola ma profonda buca davanti alle case. È successo ieri mattina a Niviano di Rivergaro, lungo la Statale 45, nel tratto pedonale che collega il semaforo al ristorante Olympia. La buca – larga circa una ventina di centimetri – si è formata improvvisamente in corrispondenza della fermata dell’autobus. Probabilmente il terreno ha ceduto per un “vuoto” in corrispondenza del sistema di canalizzazione sotterraneo. Ma la buca non ha creato particolare preoccupazione. Subito l’ufficio tecnico comunale ha provveduto a segnalare la sconnessione con un cartello a terra e ha avvisato Anas – competente sulla “45” – perché intervenga a ripristinare la carreggiata. Gli operai dovrebbero intervenire oggi.

