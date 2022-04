Nuovo pulmino per “Oltre l’autismo”. “Superiamo le difficoltà del disturbo”

Sono circa 70 le famiglie che si rivolgono all’associazione “Oltre l’autismo” per superare insieme le difficoltà quotidiane del disturbo. “Ma le richieste aumentano, in particolare per i bambini più piccoli“, spiega la presidente Maria Grazia Ballerini. Ecco perché la donazione presentata stamattina in municipio a Piacenza assume un valore ancora più importante: il gruppo, d’ora in poi, può infatti contare su un nuovo pulmino.

Il mezzo, accolto in piazza dal sindaco Patrizia Barbieri, è stato acquistato grazie al sostegno di varie realtà private, in particolare Unicredit, main sponsor dell’iniziativa, che ha garantito il suo sostegno attraverso le risorse raccolte con le speciali carte di credito etiche. La somma raccolta da Unicredit ha quindi rappresentato il contributo più consistente – tra quelli intercettati dall’associazione “Oltre l’autismo” – insieme a Confapi, Rotary Club Valtidone, Nordmeccanica, Tualba, Poliplast, Ecotrade e Cias Sales Energia.

EVENTI IN CENTRO

Domani, in occasione della Giornata sulla consapevolezza dell’autismo, dalle ore 9.00 in piazza Cavalli si terranno le esibizioni acrobatiche dell’associazione Parkour Piacenza, i giri in tandem con Diego del “Tandem volante” e poi a tutti i presenti saranno consegnate le spugne realizzate dai ragazzi dell’associazione “Oltre l’autismo”.