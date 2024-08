Penne, astucci e quaderni: al via la raccolta solidale per la scuola di via Roma

Nella sede dell’associazione Fabbrica & Nuvole, in via Roma 177, da lunedì 26 parte l’operazione “Pronti per la scuola solidale”.

A spiegarla sono i volontari: “Raccogliamo penne, matite, colori, pennarelli, gomme, squadre, calcolatrici, astucci, quaderni, blocchi, zaini e quant’altro” si legge nella locandina che hanno diffuso. L’obiettivo è dare una mano concreta alle famiglie in difficoltà che Fabbrica & Nuvole aiuta durante l’anno.

Il momento del rientro a scuola è uno di quelli che mette a dura prova l’economia delle famiglie: è di circa 400 euro la spesa media a famiglia solo per il parco-libri. Ma tutto il materiale scolastico è a parte e rappresenta un surplus di costi non da poco: ecco perché l’associazione fondata dall’ex preside Bernardo Carli ha dato il via alla raccolta.

È possibile consegnare nello Spazio 177 di via Roma 177 da oggi fino a martedì 10 settembre al mattino dalle 9 alle 12 e al pomeriggio su appuntamento telefonando al numero 3351335661.