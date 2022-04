Quadri, lampade, gioielli: “La nostra arte” in mostra a Podenzano e San Polo

Tra un manichino e l’altro, tra un gioiello ed un paio di scarpe spuntano quadri e lampade artistiche. E’ l’iniziativa “La nostra arte” che a Podenzano e San Polo mette in mostra, nei negozi e nei pubblici esercizi, i dipinti di due artiste che vivono in Valnure, Antonella Leone e Rossana Giorgi Magistrali, e le lampade di design realizzate con le radici del Nure da Eric Jean Maria Bertola, sangiorgino di origini italo francesi.

Commercio e arte si uniscono quindi grazie alla disponibilità degli artisti, dei negozianti, dell’associazione Genitori di Podenzano e dell’amministrazione comunale podenzanese.

Trenta attività commerciali hanno aderito e da aprile fino a luglio ospiteranno, sulle pareti dei negozi o tra i loro articoli e prodotti, le opere d’arte. Una mostra d’arte itinerante, in quanto i negozi ospiteranno a turno, di un mese ciascuno, le opere.

