Caorso, auto nel canale dopo lo scontro con un altro veicolo. Ferito il conducente

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Colombarone di Caorso. Poco dopo le 17, per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate lungo la strada statale 10, non lontano dal luogo dell’incidente di stamattina nel quale una cisterna si è ribaltata dopo essere entrata in collisione con altri due mezzi.

In seguito all’impatto uno dei veicoli coinvolti è finito nel canale che delimita la careggiata. Il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari con un’ambulanza della Pubblica assistenza di Monticelli e l’autoinfermieristica di Roveleto. Alla polizia locale il compito di effettuare i rilievi.