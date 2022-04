Confapi dona 15.000 euro alla Croce rossa. “A sostegno dei profughi ucraini”

Ammonta a 15mila euro la raccolta fondi avviata dall’associazione piacentina della Confederazione italiana della piccola e media industria privata. L’intero ricavato sarà destinato ai profughi ucraini in fuga dalla guerra, attraverso l’aiuto della Croce rossa di Piacenza. La donazione è stata consegnata nella sede di Confapi Industria Piacenza – alla presenza del presidente Giacomo Ponginibbi e del direttore Andrea Paparo, oltre che dei rappresentanti delle aziende associate – al presidente di Croce rossa Piacenza Alessandro Guidotti.

“Abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza alle famiglie ucraine – spiega Ponginibbi – voglio ringraziare tutti i colleghi che hanno aderito a questa raccolta fondi: è il segno che Confapi Industria Piacenza non si sottrae quando c’è da fare solidarietà e la conferma viene anche da alcuni imprenditori associati che hanno deciso di ospitare mamme e bambini ucraini fuggiti dalla guerra. Siamo sicuri che queste risorse saranno utilizzate in maniera utile come sempre fa Croce Rossa”.

“Nell’immediato ci siamo attivati promuovendo con Federfarma una raccolta di farmaci in quasi tutte le farmacie piacentine – il commento del presidente di Croce Rossa – ad oggi abbiamo raccolto circa 110mila euro in valore di farmaci, che sono stati portati a Bologna e da lì alla Croce Rossa ucraina. A livello locale però ci siamo anche fin da subito messi a disposizione della prefettura e di Caritas per l’accoglienza dei profughi: in particolare garantiamo l’assistenza nei trasporti e il supporto alle famiglie giunte nel nostro territorio. I 15 mila euro donati da Confapi Industria Piacenza saranno proprio destinati a questo obiettivo: aiutare con viveri e quant’altro le donne e i bambini arrivati dall’Ucraina e sostenere anche i trasporti di chi arriva qui”.

Tante le aziende che hanno contribuito alla raccolta, compresa anche l’associazione stessa: D. M. Idrosanitaria, Delta Rem, Ponginibbi Luigi, Maini Vending, Sataci, Tualba, Tedeschi Merli, Gas Sales, Emiliana Conserve, Assiteca, Infor, Btf, Metronotte, Piacenza Mec Group, ACP, Deltainox e Nordmeccanica. Proprio quest’ultima, rappresentata da Vincenzo Cerciello (vicepresidente di Confapi Industria Piacenza), nei giorni scorsi ha effettuato una donazione ingente di uova di Pasqua a Croce Rossa destinata ai bambini ucraini: “In questi momenti è fondamentale dare una mano – le sue parole – ci tenevamo a fare la nostra parte, ci fa piacere potere essere vicini alle famiglie ucraine”.