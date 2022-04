Festività pasquali: controlli straordinari per strade, stazioni e luoghi di ritrovo

Nuova riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto Daniela Lupo, alla presenza del questore, dei comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, dell’assessore alla sicurezza e della polizia locale di Piacenza.

All’ordine del giorno i controlli durante le festività pasquali, che quest’anno si celebrano dopo la cessazione dello stato di emergenza pandemico, pur permanendo le misure di contenimento previste dal decreto legge 24 marzo 2022, n. 24.

“Nella riunione – si legge nella nota della Prefettura – sono state pianificate ulteriori misure straordinarie di controllo del territorio, al fine di continuare a garantire l’osservanza del divieto di assembramento, con particolare riguardo alla rete stradale e alle arterie provinciali ed extraurbane interessate dall’aumento del transito dei veicoli verso località turistiche o religiose, (statale 45 della Val Trebbia) e, ai caselli autostradali (caselli A1 e A 21), agli obiettivi sensibili, in relazione alla festività cristiana e agli altri luoghi di culto delle diverse confessioni, ai mezzi di trasporto collettivo, alle stazioni ferroviarie, ai locali pubblici, alle aree abituale ritrovo di giovani e ai luoghi all’aperto frequentati in occasione delle festività. Particolare attenzione sarà dedicata alla verifica del rispetto dei limiti di velocità, alla prevenzione e al contrasto alla guida in stato di alterazione psicofisica per assunzione di alcool o sostanze stupefacenti, all’abusivismo commerciale e ad ogni forma di illegalità”.

Proseguono intanto i controlli per il contenimento della pandemia. Nell’ultima settimana – dal 4 al 10 aprile – le forze di polizia statali e locali hanno effettuato, nell’ambito delle attività generali di prevenzione e controllo del territorio, 288 servizi con l’impiego di 512 uomini.

Nello stesso arco temporale, sono state controllate a cura delle forze di polizia e delle polizie locali e delle Unioni dei Comuni 3.467 persone e 336 attività o esercizi commerciali.

A seguito dei controlli sono state sanzionate due persone per mancanza del green pass in luogo con l’obbligo e tre titolari di attività o esercizi commerciali.

“Colgo l’occasione – scrive il prefetto – delle imminenti festività pasquali, per rivolgere un augurio e un ringraziamento agli uomini e alle donne delle Forze di Polizia che saranno impegnati nei servizi durante le giornate festive, ai rappresentanti delle Istituzioni dello Stato, degli Enti Locali, delle Associazioni del terzo Settore, di categoria, ai sanitari, al personale scolastico, alle OO.SS. e a tutti i cittadini, in particolare per quanto tutti stanno facendo per i profughi ucraini, con grande slancio e spirito di solidarietà.