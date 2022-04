Tragedia a Castelnovo, 20enne muore dopo lo scontro con un furgone

Tragedia nella prima mattinata di giovedì 14 aprile in Val Tidone. A Castelnovo, un giovane che viaggiava in scooter in direzione Pianello, ha perso la vita dopo l’impatto con un furgone all’altezza di una curva. Subito sul posto sono accorsi i soccorritori ma per il 20enne non c’è stato nulla da fare. La dinamica all’origine dell’incidente costato la vita al giovane è al vaglio dei carabinieri.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà