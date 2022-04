Agazzano, la biblioteca delle scuole si rifà il look: “Uno spazio per l’intera comunità”

Le scuole di Agazzano hanno a disposizione una nuova biblioteca. Al suo interno ci sono morbide sedute, lavagne multimediali, scaffali modulari e modulabili in base al gusto e alle esigenze del momento. Pannelli su cui i ragazzi possono scrivere senza il timore di lasciare tracce indelebili.

La nuova biblioteca scolastica è stata inaugurata al piano interrato della scuola media di Agazzano e fa parte del circuito nazionale Biblòh!. “Un tempo – spiega la preside Monica Massari – quelli erano locali adibiti a mensa scolastica. In seguito ha iniziato a prendere forma l’idea di trasformare quegli spazi in una seconda biblioteca scolastica”. Alla sua realizzazione hanno lavorato in tanti. “È stato un lavoro sinergico – dice Massari – tanti genitori si sono resi disponibili. L’architetto Filippo Maestri ci ha aiutato a progettare gli spazi mettendo a disposizione gratuitamente la sua professionalità al pari di altri professionisti che si sono prestati senza chiedere nulla in cambio. La presidente del consiglio di istituto, Daniela Monti, ha seguito tutta l’evoluzione del progetto”.

Anche i commercianti di “Con Noi in Valluretta”, hanno collaborato alla realizzazione di uno spazio pensato non solo per le scuole, ma per l’intera comunità.