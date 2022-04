Aperta la rampa che collega stazione e polo produttivo di Castello: stop a pericoli

È finalmente stata ultimata e aperta al pubblico la rampa di collegamento tra la stazione dei treni e il polo produttivo di Castel San Giovanni. Molti pendolari hanno già iniziato ad utilizzarla. La costruzione della rampa era infatti molto attesa perché consente di eliminare una tra le maggiori criticità venutesi a creare dopo la nascita del polo logistico. Molti lavoratori pendolari erano infatti soliti attraversare a piedi i binari, scavalcare la recinzione e poi proseguire verso la zona produttiva e il parco logistico. Ora invece chi arriva in stazione può servirsi della rampa per raggiungere in un paio di minuti il lato opposto, sbucando direttamente nella zona del polo produttivo e recarsi sul posto di lavoro anche in bicicletta.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà