Banda di giovani si affronta con i coltelli: arrivano nuove telecamere di sorveglianza

A Castel San Giovanni sono in arrivo altri occhi elettronici che implementeranno la rete di oltre 50 telecamere già presenti in città. Il comune valtidonese ha infatti intenzione di spendere 120mila euro per rinforzare la rete di videosorveglianza cittadina, di cui la metà (60mila euro) saranno finanziati dal Ministero dell’Interno. “Implementeremo il numero di telecamere presenti sul nostro territorio, soprattutto nei luoghi maggiormente sensibili” – dice il sindaco Lucia Fontana. Tra questi vi è la zona della stazione dove il mese scorso una banda di giovanissimi si era affrontata con i coltelli.

