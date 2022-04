Il fan chiamato sul palco da Iacchetti a fine spettacolo: a Enzino regala il suo diario

Enzo Iacchetti ha regalato un momento speciale ad un suo fan. Protagonista nei giorni scorsi al teatro Verdi di Castel San Giovanni con lo spettacolo “Bloccati dalla neve”, e sapendo che tra il pubblico c’era un ragazzo diversamente abile, suo fan, Iacchetti, a fine spettacolo, lo ha invitato a salire sul palco. “So che tra il pubblico c’è un mio amico e lo voglio invitare a salire qui accanto a me”. Per il giovane è stata una gioia indescrivibile. Era convinto che alla fine della rappresentazione avrebbe potuto strappare a Iacchetti e alla sua partner nello spettacolo, Vittoria Belvedere, un selfie. Poter salire sul palco per il ragazzo è stato invece molto più di quanto avrebbe potuto immaginare. Il giovane ha donato al suo attore preferito una copia di “I brevi racconti del giardiniere Cristian” e cioè un piccolo diario che lui stesso ha scritto lo scorso anno in cui ha condensato le sue esperienze nella serra del centro diurno che ogni giorno frequenta a Castel San Giovanni.

