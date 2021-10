Nuova ambulanza per la Croce Rossa, raccolti 5mila euro alla serata con Iacchetti

Serata da record ieri a Piacenza per Enzo Iacchetti. L’evento nell’ex chiesa del Carmine per la presentazione del suo volume “Non è un libro” – incentrato su pensieri e riflessioni nel periodo di lockdown – ha permesso di devolvere oltre 5mila euro a favore della Croce Rossa Italiana, cioè la cifra più alta mai raccolta negli ultimi mesi in occasione degli eventi pubblici del celebre comico e conduttore televisivo.

È stato lo stesso Iacchetti a comunicare, con grande soddisfazione, il risultato dell’iniziativa benefica nel nostro territorio, ringraziando i promotori della serata (Fabio Barabaschi, Greta Gregori e Nicola Arcelli), nonché il sindaco Patrizia Barbieri, ed elogiando la splendida location della chiesa sconsacrata in piazza Casali. “Si avvicina il sogno di acquistare un’ambulanza per la Croce Rossa – commenta Iacchetti – forse già prima di Natale…”.