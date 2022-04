Tentano il “trucco del resto” nei negozi di via IV Novembre: esercenti chiamano la polizia

Con il “trucco del resto” avrebbero cercato di raggirare diversi commercianti nella zona di via IV Novembre e viale Dante. E’ accaduto nel pomeriggio del 22 aprile a Piacenza. Due donne si sarebbero presentate in alcuni negozi tentando il fatidico trucco del resto sbagliato. Nessuno degli esercenti coinvolti sarebbe “cascato” nel tranello. Un commerciante, insospettito, ha però avvertito le forze dell’ordine. La polizia è intervenuta rapidamente sul posto. Gli agenti, grazie a una descrizione dettagliata, hanno controllato due giovani che stavano camminando in viale Dante. Le verifiche, al momento, non avrebbero fatto luce sull’accaduto. Indagini sono in corso.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà