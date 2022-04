Trovato decapitato il busto di Angelo Genocchi ai giardini Margherita

Nessuno sa se si sia trattato di un vandalismo o di un colpo di vento troppo forte. I rilievi – come si dice in questi casi – sono ancora in corso. Sta di fatto che domenica mattina l’effige del matematico Angelo Genocchi ai giardini Margherita, in città, è stata ritrovata decapitata: più precisamente, il busto dell’illustre piacentino è stato ritrovato a terra, staccato dal basamento in pietra che lo sorregge. Mentre ci si interroga sulla natura del danneggiamento, il busto di bronzo è stato nel frattempo recuperato e custodito in un luogo sicuro.

La novità è di ieri mattina e si suppone che il fatto sia accaduto nella notte. Uno dei primi ad accorgersi e a segnalare la cosa – anche sui social, con tanto di foto – è stato il consigliere comunale Michele Giardino.

A prima vista è apparso subito come un atto vandalico di qualcuno che ha sradicato la statua e poi l’ha appoggiata sull’erba dei giardini. Ma non si esclude che possa essere stato il fortissimo vento della notte, con raffiche a oltre 60 chilometri orari, ad aver provocato lo scuotimento della pianta soprastante e quindi la caduta del monumento, che sarebbe quindi rotolato fino a ritornare incredibilmente nella sua posizione “naturale”. Il busto è stato recuperato subito ieri mattina dagli agenti della polizia locale con un camioncino, trasportandolo in un luogo sicuro. La statua, al momento, non appare danneggiata.

