Ponte dell’Olio, il fontanazzo preso di mira dai vandali. Il sindaco: “Ora le telecamere”

Le pareti del “Fontanazzo”, l’antico lavatoio di Ponte dell’Olio, sono state nuovamente imbrattate da vandali. Nei giorni scorsi, poche ore dopo un intervento di preparazione alla rimozione di scritte – che puntualmente riappaiono all’interno della struttura -, qualcuno ha lanciato vernice grigia sul muro.

Il sindaco Alessandro Chiesa, ha commentato il gesto sulla sua pagina Facebook: “Grazie alla fondamentale disponibilità avuta da parte di un professionista pontolliese, erano iniziate le attività di sistemazione del Fontanazzo: in particolare riverniciatura e rimozione delle varie imbrattature. I lavori si sarebbero conclusi nella prossima settimana, dopo alcune piccole manutenzioni del fabbricato propedeutiche ad essi. Nella tarda serata, con una puntualità disarmante, un inqualificabile vandalo si è reso protagonista del lancio di liquido grigio sul muro, vanificando buona parte di quanto fatto nelle ore precedenti. In ogni caso, i piani non cambiano: il Fontanazzo deve tornare decoroso”.

Il Comune di Ponte dell’Olio si sta attivando per installare foto-trappole e telecamere.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTÀ