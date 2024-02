“Mi hanno smontato mezza auto”: vandali ancora in azione in zona stadio

“Hai fatto un incidente?”, gli ha chiesto la cognata stamattina.

“Perché?”, ha risposto un pensionato piacentino che vive vicino allo stadio Garilli.

“Perché c’è una macchina identica alla tua qui sotto che è distrutta”, ha tagliato corto la donna.

Una brutta sorpresa, quella che stamattina ha svegliato un settantenne: scendendo in strada ha trovato la sua auto senza tutta la parte anteriore. Ladri, nella notte, avevano rotto un finestrino, aperto il cofano e smontato paraurti e fanali, probabilmente per rivenderli. Unica “superstite”, la targa, abbandonata quasi in segno di sfregio.

All’uomo non è rimasto altro da fare che presentare denuncia.

“Non sono assicurato per gli atti vandalici perché mai più vado a pensare che qualcuno venga a smontarmi l’auto – spiega la vittima – ora non ci si sente nemmeno più sicuri a parcheggiare sotto casa”, conclude con una voce che dovrà armarsi di una buona dose di pazienza, ormai in riserva.