Atti vandalici nella notte: più di quaranta gomme di auto e tir perforate al Capitolo

Vandali in azione a Piacenza. Nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 agosto decine di pneumatici di tir e auto parcheggiate sono stati tagliati e perforati. Pare che gli atti vandalici non abbiano interessato solo la città, ma anche la provincia.

In zona Capitolo sono oltre quaranta le gomme bucate nel piazzale di fronte a un’officina meccanica. “Sono stati colpiti i mezzi dei nostri clienti. Non so il motivo di quanto successo. È la prima volta che ci capita di affrontare una situazione simile – le parole del proprietario -. Stiamo già provvedendo a sostituire le gomme perforate”.

Non solo le auto posteggiate nel parcheggio privato della ditta. I vandali hanno colpito anche i mezzi posteggiati nel parcheggio pubblico dall’altro lato della strada.

In mattina è stata sporta denuncia ai carabinieri.