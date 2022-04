Domani a Castel San Giovanni nuova tappa del viaggio “Libertà nei paesi”

L’attesa è quasi finita: domani a partire dalle 9.30 è in programma la seconda tappa dell’iniziativa “Libertà nei paesi” che – dopo essere approdata il mese scorso a Vigolzone – cambia vallata e arriva a Castel San Giovanni.

Per l’intera mattinata, la grande famiglia di Editoriale Libertà sarà presente sotto i portici di piazza XX Settembre, di fronte al municipio, per incontrare i lettori e i telespettatori affezionati, ma anche per dialogare con chi si informa tramite altri canali, ma ha voglia di allargare il proprio sguardo.

Per Editoriale Libertà sarà l’occasione di raccontare il lavoro di approfondimento che sta dietro alla carta stampata, dietro alla costruzione di un telegiornale e anche dietro ad un sito internet che in tempo reale deve continuamente aggiornare le proprie notizie.

Sarà inoltre l’occasione per raccogliere spunti, pareri, impressioni, critiche, storie raccontate dalla viva voce della gente comune. Chiunque è invitato a partecipare. Non occorre, ovviamente, nessun tipo di invito. Si può visitare il gazebo di Editoriale Libertà anche solo per curiosità per conoscere di persona i volti che stanno dietro alle firme di un articolo scritto o alle voci di un servizio tv.